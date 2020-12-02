Андреевскую церковь в Киеве откроют после 5 лет реставрации: фото
Затяжные реставрационные работы в Андреевской церкви уже закончились. Уже в декабре она станет доступной для посетителей и верующих.
О важном для Киева событии сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики. Реставраторы не только улучшили состояние интерьера церкви, но и придали многим элементам их первоначальный вид.
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Целью реставрации чиновники называют раскрытие первоначальных решений и видение проекта архитектором Франческо Бартоломео Растрелли.
Что восстановили в Андреевской церкви
Как утверждает глава Минкульта Александр Ткаченко, за 5 лет реставрационных работ в церкви заменили инженерные сети, провели новые системы отопления, освещения и подачи воздуха. Также специалисты заменили окна помещения.
Андреевскую церковь вскоре откроют после реставрации / Фото пресс-службы МКИП
Кроме того, в церкви отреставрировали:
- живопись;
- иконы;
- иконостас;
- лепнину.
Аутентичный цвет стен
Теперь посетители могут увидеть Андреевскую церковь с таким цветом стен, которые были с самого начала. Устанавливали его с помощью ведущих немецких технологий.
Обновленный вид на потолок Андреевской церкви / Фото пресс-службы МКИП
Перед утверждением финального цвета реставраторы сделали 36 тестовых окрасок.
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