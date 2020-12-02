Затяжные реставрационные работы в Андреевской церкви уже закончились. Уже в декабре она станет доступной для посетителей и верующих.

О важном для Киева событии сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики. Реставраторы не только улучшили состояние интерьера церкви, но и придали многим элементам их первоначальный вид.

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Целью реставрации чиновники называют раскрытие первоначальных решений и видение проекта архитектором Франческо Бартоломео Растрелли.

Что восстановили в Андреевской церкви

Как утверждает глава Минкульта Александр Ткаченко, за 5 лет реставрационных работ в церкви заменили инженерные сети, провели новые системы отопления, освещения и подачи воздуха. Также специалисты заменили окна помещения.



Андреевскую церковь вскоре откроют после реставрации / Фото пресс-службы МКИП

Кроме того, в церкви отреставрировали:

живопись;

иконы;

иконостас;

лепнину.

Аутентичный цвет стен

Теперь посетители могут увидеть Андреевскую церковь с таким цветом стен, которые были с самого начала. Устанавливали его с помощью ведущих немецких технологий.



Обновленный вид на потолок Андреевской церкви / Фото пресс-службы МКИП

Перед утверждением финального цвета реставраторы сделали 36 тестовых окрасок.

Андреевская церковь входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь официально внесли в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.