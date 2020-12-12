В Киеве после реставрации открыли Андреевскую церковь. Уже 13 декабря там проведут первую церковную службу. Правда, посетителей святыня сможет принять чуть позже, – с 15 декабря.

Реставрация одной из самых известных барочных памяток Украины проходила в три этапа и длилась 11 лет. Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Смотрите также В Киеве 3 дома могут стать памятниками культуры: список и фото

11 лет мы ждали, и вот наконец Андреевская церковь снова открыта. С 15 декабря каждый и каждая из нас смогут увидеть уникальный иконостас таким, каким он был во времена самого автора проекта архитектурного сооружения Франческо Бартоломео Растрелли. На открытии никаких шедевров в стиле "картофельной Мадонны" не обнаружено. Поэтому спасибо команде реставраторов за их кропотливую искусную работу,

– говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что реставрация храма проходила в три этапа:

укрепление холма.

реставрация наружных фасадов.

работа над интерьерами.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в церкви полностью отреставрировали всю живопись, иконы и иконостас, почистили лепнину и отшлифовали пол. Кроме того, заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна.

Аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

Отреставрированная Андреевская церковь снаружи и внутри / Фото из соцсетей Александра Ткаченко

13 декабря в храме проведут первую церковную службу. Символично, что открытие выпало на 320-годовщину с рождения архитектора,

– добавил Ткаченко.