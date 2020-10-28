В Киеве поломался автомат, который совсем недавно был установлен на Лукьяновке. С его помощью можно обменивать пластиковые бутылки на корм для животных. "Авария" стала одной из тем дня в Киеве, а фото сломанного аппарата стали вирусными в соцсетях.

В Сети появилась информация о том, что автомат уже кто-то испортил. Проклятия в адрес неизвестного вандала разлетелись по телеграмм-каналам и в фейсбуке, но на самом деле это ошибочно. О ситуации 24 каналу рассказал руководитель ОО "Япомога" Руфат Раимов. Именно эта организация и установила автомат.

Читайте также Выбросить пластик и накормить животных: в Киеве установили автомат, который делает добрые дела

Его никто не ломал намеренно. Просто кто-то засунул в автомат слишком большой предмет – пустую пластиковую бутылку от моющего средства.

Руфат Раимов пояснил, что это произошло вечером 27 октября.

Мы довольно быстро все починили. Сейчас автомат работает нормально,

- сказал он.

Что предшествовало панике в соцсетях?

Люди, которые хотели воспользоваться новым автоматом, увидели на нем такую ироничную надпись:

"Привет, меня немного поломали. Но меня уже лечат и скоро я вернусь. А ты пока собирай бутылки".

Эта новость разлетелась по соцсетям, ведь киевляне очень обрадовались появлению чудо-автомата. К счастью, паника оказалась напрасной.

Так выглядит этот автомат / Фото ГО "Япомога"

Бокс был установлен 24 октября. Киевляне начали активно им пользоваться. На странице ОО "Япомога" пишут, что он очень быстро заполнился пластиком.

Менее чем за сутки мы с вами собрали огромный мешок пластика, который пойдет на переработку, а не будет разлагаться еще 500 лет. Мы с вами накормили животных, которым с наступлением холодов становится все труднее найти себе пищу,

- говорится в сообщении.

Также ГО информирует, что самым молодым участникам этой программы всего 11 и 13 лет, а самой старшей леди — 78!

Впрочем, если у кого-то возникают вопросы относительно работы автомата, их можно поискать в этой заметке: