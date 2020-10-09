В Киеве бабье лето продолжает бить температурные рекорды октября. Так, ночь на пятницу, 9 октября, в столице оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 1889 года было превышено на 0,1 градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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Это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице,

- говорится в сообщении.

Заметим, что в этом году октябрь в Киеве богат погодными рекордами. Так, к примеру, впервые с 1881 года температура в столице Украины в ночь на 8 октября не опустилась ниже 15,1 градуса тепла. Предыдущий рекорд составлял 13,6 градуса и был установлен в 1893 году.

А вот 7 октября в Киеве прошли рекордные осадки за сутки.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу отметил, что теплая погода продержится в Украине почти до конца месяца. В 20-х числах месяца погода резко испортится.

По еще одному синоптическому прогнозу, ухудшения погоды следует ожидать уже после 14 октября.

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