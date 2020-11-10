Необычное заявление о преступлении получили полицейские Белой Церкви Киевской области 10 ноября. Мужчина сообщил правоохранителям о якобы похищении ребенка на улице Расковой.

По словам заявителя, неизвестные мужчины схватили ребенка и посадили его в Volkswagen белого цвета, сообщает в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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Когда правоохранители прибыли на место возможного инцидента и обследовали прилегающую к нему территорию, никаких следов преступления они не обнаружили.

Фейковое похищение

Тогда патрульные решили допросить заявителя и приехали к нему домой. Там они встретились с нетрезвым мужчиной, который признался в том, что сообщал о похищении ребенка. При этом он добавил, что это событие произошло в фильме, который он смотрел.

Из-за предварительно ложного сообщения патрульным о преступлении на нарушителя составили постановление об административном нарушении.

Если суд признает заявителя виновным, ему грозит всего лишь от 51 до 119 гривен штрафа.