В Белой Церкви мужчина сообщил полиции о похищении ребенка в фильме
Необычное заявление о преступлении получили полицейские Белой Церкви Киевской области 10 ноября. Мужчина сообщил правоохранителям о якобы похищении ребенка на улице Расковой.
По словам заявителя, неизвестные мужчины схватили ребенка и посадили его в Volkswagen белого цвета, сообщает в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Смотрите также В Одессе молодые люди совершили надругательство над флагами ЕС, им грозит тюрьма: видео
Когда правоохранители прибыли на место возможного инцидента и обследовали прилегающую к нему территорию, никаких следов преступления они не обнаружили.
Фейковое похищение
Тогда патрульные решили допросить заявителя и приехали к нему домой. Там они встретились с нетрезвым мужчиной, который признался в том, что сообщал о похищении ребенка. При этом он добавил, что это событие произошло в фильме, который он смотрел.
Из-за предварительно ложного сообщения патрульным о преступлении на нарушителя составили постановление об административном нарушении.
Если суд признает заявителя виновным, ему грозит всего лишь от 51 до 119 гривен штрафа.
Поделиться новостью