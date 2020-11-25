Хотя решение Киевсовета о строительстве на территории прибрежных защитных полос водных объектов не вступило в силу, благодаря ему застройщики получили исходные данные на реализацию жилых комплексов на Левом берегу Киева.

О намерениях предпринимателей все же начать строительство на фактически незаконных основаниях сообщили "Наші гроші" со ссылкой на информацию из Единого реестра судебных решений. Речь идет о нескольких жилых комплексах, которые входят в 100-метровую защитную полосу Днепра.

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Согласно материалам судебных дел, застройщики фактически получили все необходимые разрешения на начало строительства, ссылаясь на решение Киевсовета № 365/2434, принятое в 2009 году.

Судьи отменяли и не отменили

Документ "об утверждении проекта прибрежных защитных полос водных объектов города Киева" депутаты городского совета утвердили без приложения, где были бы указаны адреса и места для строительства возле Днепра. И это является нарушением.



Информацию о решении политиков опубликовали в газете "Хрещатик" лишь в мае 2016, когда общественные активисты впервые попытались отменить решение депутатов. Ранее этот документ фактически скрывали от общественности.

В 2016 году Окружной админсуд Киева отменил это решение Киевсовета, но Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение.

Только в июле этого года ОАСК отказался удовлетворить иск об отмене решения Киевсовета. 3 ноября Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Кто судился за возможность застроить берег Днепра

Фигурантами дела выступали ООО "Терра Капитал", ООО "Укрбуд Девелопмент" и ООО "Новая Слободка". Первые две компании строят ЖК "Солнечная Ривьера" на улице Никольско-Слободской. Рядом с этим ЖК запланировано строительство еще одного, но им заботится "Новая Слободка".