Авария с участием двух грузовиков и одной легковой машины произошла днем 8 декабря на улице Березняковской. Через довольно долгое время после ДТП для проезда оставалась свободной только часть одной полосы для движения.

Об аварии, к которой привела, скорее всего, невнимательность водителей, сообщает "Киев оперативный". Пострадали ли в результате столкновения люди, неизвестно.

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Официальных комментариев полиции относительно довольно масштабного столкновения пока нет.

Сначала пробилось колесо

Судя по видео, которое сняли камеры видеонаблюдения, около 11:20 во время движения по кругу у грузовика прокололось переднее колесо. Водитель был вынужден съехать в крайнюю полосу и остановиться. Длительное время автомобилисты объезжали сломанную машину, но в 12:30 произошла масштабная авария.

Водитель легковушки заранее не отреагировал на препятствие и остановился в опасной близости от грузовика. В это время его догнал другой грузовик.

В результате столкновения иномарку зажало между двумя грузовиками.

Смотрите видео тройного столкновения на Березняках в Киеве: