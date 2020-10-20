Бывший акционер "Приватбанка" Геннадий Боголюбов подал четыре иска по национализации учреждения против Минфина и НБУ. Сейчас по делу назначают состав суда.

Дела против Министерства финансов и Нацбанка будет рассматривать Хозяйственный суд Киева, говорится в Судебном реестре. Узнайте больше Имущество миллиардеров Украины: чем владеет Геннадий Боголюбов Иски касаются таких аспектов: определение размера уставного капитала и размера доли в банке;

признание недействительным договора купли-продажи акций банка Министерством финансов;

истребование имущества из чужого незаконного владения и признание права собственности акций "Приватбанка". Рассмотрение дел в стадии назначения состава суда. Других деталей иска пока нет. Что этому предшествовало В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний, связанных с ними.

Через год суд выдал приказ о всемирном аресте активов экс-собственников банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу людей, участвующих в рассмотрении дела. Больше о деле "Приватбанка" читайте по ссылке.