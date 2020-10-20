Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ: по какому делу
Бывший акционер "Приватбанка" Геннадий Боголюбов подал четыре иска по национализации учреждения против Минфина и НБУ. Сейчас по делу назначают состав суда.
Дела против Министерства финансов и Нацбанка будет рассматривать Хозяйственный суд Киева, говорится в Судебном реестре.
Узнайте больше Имущество миллиардеров Украины: чем владеет Геннадий Боголюбов
Иски касаются таких аспектов:
- определение размера уставного капитала и размера доли в банке;
- признание недействительным договора купли-продажи акций банка Министерством финансов;
- истребование имущества из чужого незаконного владения и признание права собственности акций "Приватбанка".
Рассмотрение дел в стадии назначения состава суда. Других деталей иска пока нет.
Что этому предшествовало
- В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний, связанных с ними.
- Через год суд выдал приказ о всемирном аресте активов экс-собственников банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.
- Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу людей, участвующих в рассмотрении дела.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter