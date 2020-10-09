Больные лежат в коридорах: какова ситуация с COVID-19 в Киеве
Почти 6 тысяч новых больных коронавирусом обнаружили в Украине за минувшие сутки, 8 октября. В частности, недуг диагностировали у 567 жителей Киева. Это наибольшее количество с начала эпидемии.
О том, какова сейчас ситуация с коронавирусом в Киеве и что может ждать столицу – в материале журналистов 24 канала.
Обратите внимание В Киеве образовалась пробка из скорых возле больницы, где лечат COVID-19
В палатах не было мест для больных, – киевлянин
Матери киевлянина Александра Кондратенко стало плохо после того, как на работе подтвердили 4 случая COVID-19. Пока женщина ждала результат своего ПЦР-теста, компьютерная томография показала двустороннее воспаление легких. Дальше – больница.
Я позвонил маме, чтобы спросить, в какой она палате. Она ответила, что ее положили на коридоре, потому что нет мест. Мол, люди там сидят на стульях даже, потому что нет мест,
– рассказал Кондратенко.
В коридоре больницы его мать провела несколько дней. И уже получив положительный ПЦР-тест, ее сразу должны были перевести в специализированную под COVID-19 больницу. Однако и там не было свободных кроватей. Сейчас женщина получает кислородную поддержку, как и еще более половины тысячи киевлян.
Кличко обратился к правительству
Еще полсотни находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. По словам городского головы Виталия Кличко, сейчас в больницах столицы находятся 1 675 больных коронавирусом. Ресурсы – на пределе.
"Заполненность кроватей достигает более 70%. Я обращаюсь к премьер-министру и главе Минздрава : выполните задекларированные обещания, предоставьте коечный фонд и специалистов для лечения больных в Киеве", – прокомментировал Кличко.
Сейчас из 37 тысяч коек, заполнены более 21 тысячи. Специалисты называют статистику искусственно заниженной, реальных больных гораздо больше. Ведь, во-первых, ПЦР-тестирование проводят не всем. Во-вторых, инфицированным приходится ждать результатов неделями.
Возможный коллапс – недоработка власти
Как отметила народная избранница от "Голоса" Ольга Стефанишина, было выделено 65 миллиардов гривен, было 7 месяцев министра Степанова на его посту, чтобы подготовить страну.
Сегодня мы видим, что Украина не делает достаточное количество тестов, не оборудовала больницы. По сути, люди брошены на произвол судьбы,
– заверила депутат.
Сам Степанов признает, что ситуация напряженная. В больницах максимум могут задействовать 50 тысяч койкомест. Прежде всего – в ведомственных медучреждениях, затем, при необходимости, в госпиталях ГСЧС и военных. Если же и этого не хватит, будут готовиться к развертыванию мобильных госпиталей.
Об этом говорили еще весной, к таким мерам прибегали уже и в мире. К примеру, Китай, откуда началась пандемия, построил больницу на тысячу коек всего за 10 дней. В Испании, Бразилии и Вьетнаме под медучреждения переоборудовали десятки стадионов.
Плавучий госпиталь в США / Фото Share America
В Великобритании и США кровати разложили в выставочных центрах и даже в Центральном парке Нью-Йорка. Со временем это может стать реальностью и в Украине, убеждены специалисты.
Если ничего не делать, то цифры в десятки тысяч в ноябре нас не удивят и будут держать долго. Судя по динамике, мы ничем не сдерживаем развитие пандемии,
– подчеркнул иммунолог Борис Донской.
В ВОЗ же убеждают, что достичь снижения количества новых больных можно лишь отследив всех контактных лиц.