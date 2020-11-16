Не совсем обычного иностранца встретили бойцы Госпогранслужбы в международном аэропорту "Борисполь". Пассажир, который прилетел из Стамбула, очень хотел попасть в Украину, за что обещал деньги пограничникам.

О разоблачении иностранца, который очень настойчиво предлагал взятку правоохранителю, сообщили в пресс-службе ГПСУ. Диалог пограничника с мужчиной зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Причем мужчина вовсе не образал внимания на то, что его разговор могут записывать.

Настойчивый взяткодатель

Видео разговора гражданина Индии, которого на вполне законных основаниях не пустили через границу, четко свидетельствует о его преступном намерении. Мужчина сначала предложил чиновнику 600 долларов взятки, сказав, что за эту сумму его должны пропустить. Затем он передал пограничнику 800 долларов и намекнул на то, что готов дать 1 тысячу.

Военнослужащий ГПСУ несколько раз переспрашивал настойчивого взяткодателя, понимает ли он нелегальность своих действий. Поняв, что злоумышленник считает, что пропуск в Украину ему легко удастся купить, офицеры Госпогранслужбы задержали нарушителя.

Его депортировали с запретом въезда в Украину на 3 года.

Смотрите видео торгов индийца с пограничником онлайн: