В "Борисполе" на взлетно-посадочных полосах образовался лед: самолеты отказываются садиться
Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах главного аэропорта страны "Борисполь" командиры многих самолетов решили не рисковать жизнью пассажиров и избрали или запасные аэропорты, или вообще вернуться к месту вылета.
О чрезвычайной ситуации, к которой привело резкое ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь". Некоторые пилоты садиться на обледеневшую полосу не рискуют, но прием самолетов не прекратился.
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В комментарии к объявлению о посадке некоторых самолетов в резервных аэропортах представители "Борисполя" отметили, что самолет компании Sky Up Airlines из Шарм-эль-Шейха успешно приземлился.
Какие самолеты отказались садиться в "Борисполе"
По состоянию на 20:30, по официальным данным, командиры судов трех компаний LOT, Windrose и LOT решили либо вернуться в пункты вылета, либо отправиться в резервные аэропорты.
В "Борисполе" не сели рейсы:
- BRU845;
- LOT7KU;
- WRC 114;
- WRC 104;
- WRC 164;
- WRC124.
Решение воспользоваться ли резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна. Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки,
– отметили в пресс-службе аэропорта.
Известно, что часть самолетов, которые почти подлетели к пункту назначения, отправились в Днепр.
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