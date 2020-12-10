Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах главного аэропорта страны "Борисполь" командиры многих самолетов решили не рисковать жизнью пассажиров и избрали или запасные аэропорты, или вообще вернуться к месту вылета.

О чрезвычайной ситуации, к которой привело резкое ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь". Некоторые пилоты садиться на обледеневшую полосу не рискуют, но прием самолетов не прекратился.

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В комментарии к объявлению о посадке некоторых самолетов в резервных аэропортах представители "Борисполя" отметили, что самолет компании Sky Up Airlines из Шарм-эль-Шейха успешно приземлился.

Какие самолеты отказались садиться в "Борисполе"

По состоянию на 20:30, по официальным данным, командиры судов трех компаний LOT, Windrose и LOT решили либо вернуться в пункты вылета, либо отправиться в резервные аэропорты.

В "Борисполе" не сели рейсы:

BRU845;

LOT7KU;

WRC 114;

WRC 104;

WRC 164;

WRC124.

Решение воспользоваться ли резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна. Сейчас Международный аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки,

– отметили в пресс-службе аэропорта.

Известно, что часть самолетов, которые почти подлетели к пункту назначения, отправились в Днепр.