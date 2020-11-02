Жителя Борисполя подозревают в нанесении повреждений школьнице, а также в попытке сексуального насилия над ней. Задержали злоумышленника с поличным работники полиции.

Об инциденте, который произошел в подвале дома на улице 2-я Новая, сообщили в фейсбуке патрульной полиции Киевской области. О преступлении правоохранителям стало известно от местного жителя.

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Прохожий услышал крики пострадавшей о помощи и позвонил на горячую линию полиции.

Что известно о попытке изнасилования несовершеннолетней в полиции

Как утверждают полицейские, когда наряд патрульных приехал на место вызова, девушка еще не стала жертвой насильника. В подвале дома копы нашли девушку и мужчину возле нее.



Девушку спасли патрульные и прохожий / Фото пресс-службы полиции Киевской области

Потерпевшая рассказала, что злоумышленник затащил ее в помещение, избил и пытался изнасиловать.

Как накажут насильника

Мужчину, напавшего на девушку, задержали. Ему могут инкриминировать попытку изнасилования несовершеннолетнего лица. Если его вину признают в суде, ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.