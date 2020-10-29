Патрульные Борисполя остановили мужчину на желтой Skoda Fabia 29 октября возле аэропорта. Впоследствии они выяснили, что водитель был пьян.

Показатели опьянения мужчины на драгере, как утверждают в патрульной полиции Борисполя, были максимальными. По данным копов, для этого прибора наибольшая отметка – 6 промилле.

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Допустимую норму алгоголя в крови мужчина якобы перевыполнил в 30 раз.

Как остановили нарушителя

Правоохранители увидели легковушку, которая ехала с нарушением правил дорожного движения. По требованию патрульных водитель остановился. Во время общения копы почувствовали от него запах алкоголя, а также увидели другие признаки опьянения – нечеткое произношение, нарушение координации движений. Предполагаемый нарушитель вызвался пройти проверку на драгере.



Патрульные говорят, что этот мужчина установил рекорд опьянения / Фото пресс-служба полиции Борисполя

Рекорд не подтвержден

Как утверждают правоохранители, в присутствии двух свидетелей мужчина задул в прибор, но он показал три стрелки. Это якобы свидетельствует о том, что водитель пьянее, чем драгер может зафиксировать.

Большинство полицейских драгеров фиксируют максимум 5 промилле. Кроме того, приборы иногда показывают неверные данные. Так что к показателям в якобы 6 промилле есть вопросы. Подтверждали ли рекорд врачи медицинского учреждения, неизвестно.



Максимальный показатель драгера / Фото пресс-службы полиции Борисполя

Смертельная доза

Согласно медицинским показателям, содержание алкоголя в более чем 3 промилле считают тяжелым опьянением, а от 5 доза является фактически смертельной. Как он вообще мог управлять машиной, неизвестно. Кроме того, патрульные сфотографировали нарушителя, который стоит на ногах. А это с такой стадией опьянения вообще невозможно.