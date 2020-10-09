Полиция вечером 8 октября задержали в Киеве мужчину, который отличился очень странным поведением. Он разбросал мусор и хотел нанести себе вред. Люди пытались его успокоить, пока ждали патрульную машину.

По словам очевидцев, полиция больше одного часа ехала на место происшествия. За это время мужина, который был в состоянии аффекта, "развлекался" как мог – прыгал на прохожих, бегал по автомобильным дорогам, бросался мусором и делал "розочки" из разбитых бутылок. Ими он порезал себе руки. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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Неравнодушные прохожие сдерживали мужчины и примерно в 19:40 позвонили в полицию. В полиции сразу не ответили. Лишь после нескольких звонков прибыл экипаж. Это произошло через час.

Правоохранители убедили мужчину не сопротивляться и даже подарили ему медицинскую маску. Потом вызвали "скорую" и сопроводили его в больницу.

Предполагается, что мужчина был ранее судим и находился под действием наркотиков.

Люди возмущены тем, что полиция долго ехала

В комментариях к посту в фейсбуке "Киев Оперативный" люди подчеркивают, что полиция должна быстрее реагировать на такие события, ведь за час этот хулиган мог натворить беды – нанести себе или другим вред.