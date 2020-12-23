В Киевской области в городе Бровары 23 декабря произошло серьезное ДТП – лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Land Rover. Оба водителя были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Volkswagen двигался быстро и вдруг его занесло на встречную полосу. О ДТП пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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Кстати, именно на этом месте в начале месяца, во время гололеда, столкнулись сразу 10 автомобилей.

В Броварах лоб в лоб столкнулись и Land Rover: смотрите видео

Непогода в Украине, по состоянию на 23 декабря 18:00, вызвала более тысячи ДТП за день.

Всего правоохранители получили 56 сообщений о смертельных ДТП или авариях с пострадавшими. Оказалось, что погибли 13 человек, еще 64 – травмировались.

ДТП в Киеве

В Киеве произошло 278 аварий. В результате ДТП в столице 3 человека получили травмы.