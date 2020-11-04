На фактически центральной Киевской улице Броваров вечером 4 ноября столкнулись несколько машин. От удара их разбросало по разным сторонам дороги.

О масштабной аварии, которая произошла в Броварах в час пик, сообщает "Киев оперативный". Детали ДТП пока неизвестны.

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Судя по видео, которое сняли очевидцы инцидента, столкнулись не менее 4 автомобилей. По крайней мере два из них "встретились" лоб в лоб.

От удара 2 легковушки раскрутило и вынесло с дороги на разделительную полосу в виде газона. Еще 2 машины вылетели на обочину.

Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. Как и официальных комментариев от полицейских.

Смотрите видео с места жесткой ДТП в Броварах: