Ужасная авария, в которой погиб человек, произошла вечером 23 ноября на въезде в Бровары. Из-за ДТП со стороны Киева образовалась большая пробка.

О столкновении Volkswagen и "ВАЗ" сообщили в сообществе dtp.kiev.ua. В результате аварии легковушка российского производства перевернулась на крышу.

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Из-за чего именно произошло ДТП, неизвестно.

"ВАЗ" уничтожен

Судя по фотографиям и видео с места инцидента, удар был достаточно сильным. По крайней мере от "ВАЗа" фактически ничего не осталось.

По предварительным данным, водитель перевернувшейся машины не был пристегнут ремнем безопасности. Из-за этого он погиб. Еще одного пострадавшего в ДТП госпитализировали медики скорой.

На месте происшествия работают следователи, которые будут выяснять все обстоятельства дорожного происшествия. Они будут расследовать уголовное дело, которое должны открыть по факту аварии, в которой пострадали люди.

Смотрите видео с места жуткого ДТП в Броварах: