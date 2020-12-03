Серьезная авария произошла на улице Олега Оникиенко в Броварах Киевской области. На том участке дороги, который построили над улицей Вокзальной столкнулись 9 транспортных средств.

О масштабной аварии, которая фактически парализовала движение по улице Броваров, сообщает "Киев Оперативный". Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

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По предварительным данным, авария могла случиться из-за неблагоприятных дорожных условий, которые обычно наблюдаются на мостах при минусовой температуре.

Что известно о масштабной автокатастрофе в Броварах

Авария произошла около 9:20. Как именно она происходила, выясняют следователи. Но, судя по видеозаписям, которые сделали свидетели с места инцидента, столкнулись два рейсовых автобуса, микроавтобус и несколько легковушек. Всего в ДТП пострадали 9 автомобилей.



Сейчас на месте инцидента работают следователи. Руководитель местной полиции Максим Скидан советует жителям объезжать район столкновения из-за фактической невозможности проезда.

Смотрите видео с места столкновения 9 авто в Броварах: