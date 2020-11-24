Из-за карантина выходного дня работать без нарушений санитарно-эпидемиологических норм в ночь с 27 на 28 ноября торгово-развлекательные центры Киева не могут. Но они нашли выход.

Большинство столичных ТРЦ скорректировали график работы сразу после внедрения карантина выходного дня, сообщает 24 канал. Они продлили свой рабочий день по будням.

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Именно такой график позволил многим минимизировать потери от невозможности полноценно работать в ночь с Черной пятницы на субботу и устроить скидки еще с начала недели.

Как работают торговые центры Киева во время карантина выходного дня

ТРЦ Lavina Mall по будням работает до 23:00. Продлен также график движения Uber Shuttle, которые бесплатно возят людей в центр.

Заведения ТРЦ Gulliver также закрываются в 23:00, но фудкорты работают по привычному режиму – до 22:00.

Изменили график также в торгово-развлекательном центре Dream Town. Он закрывается также на час позже обычного – в 23:00.

В будние дни работает до 22:00 маркет мол Дарынок.

Будут работать почти всю ночь

По данным директора по маркетингу компании Dragon Capital Property Management Натальи Ряски, некоторые ТРЦ перенесли Черную пятницу на сутки назад. Так, "Аладин" и "Пирамида" , а также Smart Plaza планируют закрываться в 4:00 26 и 27 ноября.

Главное о карантине выходного дня

С 14 ноября в течение 3 недель в Украине действуют ограничения работы заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения.

Можно работать аптекам, отдельным супермаркетам, АЗС и банкам.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала