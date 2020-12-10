Голосеевский районный суд Киева приговорил бывшего работника Генеральной прокуратуры Украины к реальному сроку заключения 10 декабря. Само преступление, которое совершил мужчина, произошло в октябре 2013 года.

Об осуждении бывшего коллеги сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Сам правоохранитель пытался избежать наказания.

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Ему помогали следователи полиции и другие работники системы.

Что известно о смертельном ДТП, которое совершил бывший прокурор

Как утверждают в Офисе Генпрокурора, расследование установило, что 8 октября 2013 года на проспекте Лобановского прокурор насмерть сбил мотоциклиста. Виновник ДТП скрылся, а машину без оформления документов продал неизвестному.

За несколько лет следователи полиции даже не допросили очевидцев этого происшествия. Более того, правоохранители не исследовали письменных доказательств, которые милиционеры составили на месте инцидента.

С 2015 года дело о смертельной аварии реанимировали. А еще через год направили в суд.

И только теперь служители Фемиды признали бывшего прокурора виновным в совершении ДТП, из-за которого погиб человек.

Он проведет 6 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.