Самое известное в соцсетях сообщество "Типичный Киев" вместе с параллельными проектам сменило владельца. Основатель легендарного паблика, у которого больше миллиона подписчиков в разных соцсетях, Виктор Опанасенко продал его общественному деятелю Владиславу Михайленко.

Вместе с самим проектом бывший депутат Киевсовета приобрел также и права на торговую марку и логотип. Об этом сообщили на странице "Типичный Киев".

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Ранее логотипом и маркой владел руфер Mustang Wanted.

Наполнение не изменится

Согласно официальному заявлению о продаже, основатель "Типично Киева" намерен сосредоточиться на развитии других проектов. В частности – Atlas Weekend, Urbanmask и TK Media, а также киберспортивной организации HellRaisers.

А вот сам паблик должен жить так же, как и при предыдущем владельце.

За последние несколько лет были проведены десятки переговоров о покупке издания. Решились передать проект тому, чье видение и стратегия проекта соотносятся с видением основателя "Типично Киева". Мы стартовали с нуля и доросли до одного из самых массовых СМИ не только Киева, но и Украины. Это пройденная часть моей личной истории, которая не была бы возможной без всей команды "Типично Киева",

– заявил Опанасенко.

Вскоре паблик перейдет на украинский язык, но политику издания Михайленко обещает не менять.