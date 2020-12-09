Возле входа в метро "Почтовая площадь" в Киеве 9 декабря загорелось складское помещение. В результате пожара от огня пострадал припаркованный возле здания автомобиль.

Подробности пожара, во время которого никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-служба ГСЧС Киева. Сообщение о пожаре на улице Набережно-Крещатицкая, 21 поступило к спасателям около 12:00.

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На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось 47 минут.

Подол в дыму

Когда спасатели прибыли на вызов, они выяснили, что огонь охватил металлический павильон площадью 600 квадратных метров. Кроме того, пожар перекинулся на Chevrolet Aveo.

В 12:27 пожар был локализован, а еще через 21 минуту – ликвидирован.

На месте происшествия работали 18 пожарных и 4 единицы техники. Причины инцидента пока неизвестны. Их устанавливают эксперты.

На короткий промежуток времени из-за пожара Подол окутало едким дымом. Впрочем, он быстро рассеялся.

Смотрите фото с места пожара на Подоле в Киеве / Фото пресс-службы ГСЧС и телеграмма "ЕК"