Очередное ДТП с участием сотрудника службы доставки произошло на улице Саксаганского в Киеве. Курьер Glovo на немалой скорости протаранил элитный кроссовер.

По предварительным данным, водитель мопеда получил серьезные травмы, сообщает "Киев оперативный". Пострадавшего госпитализировали медики "скорой".

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Сейчас на месте происшествия работают патрульные полиции, а также следователи. Они документируют все обстоятельства аварии и будут расследовать уголовное дело касаемо травмирования человека.

Что известно об аварии

Судя по видео с места ДТП, курьер Glovo не справился с управлением и на полном ходу въехал в новенький Lexus RX 350. От удара мопед занесло под правое заднее колесо машины, а его части разбросало по дороге.

Курьеры постоянно попадают в ДТП

Работу курьера службы доставки в Киеве никак нельзя назвать безопасной. Из-за интенсивного движения, пробок и низкой культуры автомобилистов представители Glovo, "Ракеты" и других компаний регулярно страдают в авариях. Кроме того, все водители жалуются и на довольно дикий стиль вождения большинства курьеров, которые обычно осуществляют очень резкие и неожиданные маневры на дороге.

Смотрите видео с места ДТП с участием курьера Glovo и Lexus в центре Киева: