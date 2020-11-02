Чрезвычайное происшествие произошло 2 ноября на бульваре Леси Украинки, 24 в Киеве в помещении ресторана "Вареничная Катюша". Неизвестный мужчина, который неадекватно вел себя, устроил беспорядок и заявил о захвате заведения.

На место происшествия быстро приехали полицейские, бойцы ГСЧС и медики "скорой", сообщают "Вартові.Эспресо". Правоохранители быстро задержали злоумышленника.

Смотрите также В Киеве задержали очень пьяного "минеровщика" моста Патона: детали

Сейчас следователи документируют все обстоятельства инцидента.

Что известно о захвате ресторана в центре Киева

По предварительным данным, мужчина, совершивший преступление, зашел в помещение где-то в 16:30. Он устроил дебош и заявил о том, что захватывает заведение. Представлял ли он опасность для окружающих, неизвестно. Копы, прибывшие на вызов, быстренько нейтрализовали мужчину. Клиентов вареничной эвакуировали.



Работники ГСЧС наготове / Фото Эспрессо

Сейчас помещение проверяют взрывотехники.

В результате инцидента никто не пострадал. Находится ли злоумышленник под действием наркотических или алкогольных веществ, будут выяснять следователи. Поведение мужчины намекает на то, что он не совсем трезв.

Как квалифицируют произошедшее правоохранители, неизвестно.

Смотрите видео с места захвата ресторана в Киеве: