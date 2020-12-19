Во время работ в центре Киева 18 декабря экскаваторщики случайно наткнулись на могильное надгробие генерала императорской армии Евгения Спокойского-Францевича. Ученые описали и консервировали уникальную находку.

О старом надгробии, которое удалось найти в Киеве, сообщил в фейсбуке историк Тарас Чухлиб.

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Водители бульдозера в Киеве случайно наткнулись на надгробный памятник выходца из шляхетско-литовской и казацко-старшинской украинской семьи: Спокойский-Францевич Евгений Степанович (1835 – 1907),

– написал Чухлиб.

На место находки выехал ученый, кандидат исторических наук из Института истории НАНУ Александр Алферов. Он сделал все для описания и консервации уникальной находки.

Что известно про Евгения Спокойского-Францевича и его род Он был генерал-майором с 1892 года и генерал-лейтенантом с 1899 года. Спокойские-Францевичи принадлежали к литовским шляхетским семьям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких.

В центре Киева обнаружили древнее надгробие / Фото из фейсбука Тараса Чухлиба

Он был на могиле генерала Спокойского-Францевича / Фото из фейсбука Тараса Чухлиба

Так выглядел Евгений Спокойский-Францевич / Фото из фейсбука Тараса Чухлиба