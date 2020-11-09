На Контрактовой площади в Киеве вечером 9 ноября произошел не совсем обычный инцидент с участием молодого человека. Совсем обнажившись, он начал исполнять акробатические трюки перед толпой.

Видео события, которое живо комментируют пользователи соцсетей, разместили в местных телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Мотивы поступка мужчины неизвестны.

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Как видно на записи, на Контрактовой площади совсем обнаженный мужчина на потеху прохожим делал кульбиты. Каждый его акробатический трюк толпа встречала радостными возгласами.

В комментариях к постам в соцсетях киевляне предполагают, что мужчине пришлось выступать перед публикой в ​​таком виде из-за проигрыша в споре.

Не первый и не последний

Подобные появления обнаженных мужчин в Киеве стали уже обыденностью. За последние несколько месяцев в разных районах столицы прохожие замечали раздетых мужчин, которые гуляли по правительственному кварталу, на Кловском спуске, на Оболони, Осокорках и других районах города.

Смотрите видео с Контрактовой площади, где киевлян развлекал обнаженный мужчина 18+: