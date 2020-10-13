На Крещатике во вторник, 13 октября, прямо на проезжей части непосредственно возле здания КГГА, работники полиции провели масштабную спецоперацию с использованием оружия по задержанию банды иностранцев.

Для задержания злоумышленников привлекли спецназовцев, которые протаранили машину с подозреваемыми несколькими микроавтобусами. Детали операции сообщили в полиции Киева. После остановки серого "Форда" с подозреваемыми, бойцы КОРДа довольно жестко вытащили из него двух мужчин.

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Сейчас на месте происшествия проводят следственные действия. Сотрудники полиции документируют доказательства причастности задержанных к преступлению, которые нашли в их машине.



Подозреваемые пользовались "евробляхой"

Как задерживали подозреваемых

Судя по видеозаписям, полицейские преследовали легковушку со злоумышленниками по крайней мере несколько километров. Во время остановки "Форд" уже был серьезно помят "Мерседесами" полиции, а на его стекле виднелись следы от выстрелов.

Их постоянно отпускали

По данным журналиста Юрия Бутусова, задержанными оказались 43- и 44-летние граждане Грузии – Ромео Пипия и Гиа Данелия. Их уже много раз пытались привлечь к уголовной ответственности за разбои и ограбления. Но каждый раз суды отпускали злоумышленников под подписку о невыезде.

Ограбили предпринимателя

Сегодняшнее задержание мужчин связано с преступлением, которое они якобы совершили на бульваре Леси Украинки в центре столицы.

Через несколько минут после того, как подозреваемые отобрали у предпринимателя сумку с деньгами, их "накрыли" бойцы КОРДа.

Судя по всему, спецоперацию готовили заранее и у следователей была информация об их намерениях.

Смотрите видео с задержанием вооруженных разбойников в центре Киева: