Вечером 29 ноября коммунальщики восстановили водоснабжение в центре Киева. Ранее сообщалось, что ремонтные работы могут затянуться до утра понедельника, 30 числа.

Киев – снова с водой

Причиной отключения водоснабжения стала авария водопроводной сети. В итоге без воды остались жители домов на Большой Житомирской и Львовской площади. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Однако специалисты аварийно-ремонтной бригады Киевводоканала за три часа устранили повреждения трубопровода и восстановили водоснабжение.

Сейчас все жители уже имеют воду в кранах, а на месте проведения ремонтных работ выполняют благоустройство,

– отметили в КГГА.

Заметим, в течение всего времени, пока на Большой Житомирской и Львовской площади продолжалось ремонтные работы, туда на автоцистернах подвозили питьевую воду.

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Добавим, по всем вопросам относительно проведения плановых и аварийных работ можно узнать: