В центре Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской вечером 10 ноября произошло ДТП. Porsche столкнулось с машиной скорой помощи.

В аварии пострадал водитель скорой. Об инциденте пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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Удар пришелся как раз на его сторону. Детали этого ДТП пока неизвестны. Их будет устанавливать полиция.

По правилам дорожного движения, машины скорой помощи имеют преимущество – их нужно пропускать, при условии, что включена сирена. Ведь врачи спешат на помощь. Это правило распространяется на все машины – включая Porsche.

Стоит напомнить, что в период пандемии коронавируса, у медиков в Киеве появилось больше работы.

Porsche столкнулось со скорой: смотрите видео