В пригороде Киева водитель микроавтобуса врезался в 6 автомобилей, бросил свое авто и скрылся
В поселке Чабаны, входящем в Киевскую агломерацию, люди стали свидетелями странного поведения водителя микроавтобуса. Он протаранил припаркованную машину, чтобы выехать со двора, а затем совершил еще 5 ДТП.
После всего водитель, который вероятно был пьян, просто бросил свой микроавтобус и скрылся. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом пишут на сайте "Обозреватель".
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В конце своих "приключений" водитель врезался в забор и сбежал еле держась на ногах, об этом рассказали свидетели инцидента, пишут на "Киев Оперативный".
В Чабанах водитель микроавтобуса совершил ряд ДТП и скрылся: смотрите видео
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