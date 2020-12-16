В поселке Чабаны, входящем в Киевскую агломерацию, люди стали свидетелями странного поведения водителя микроавтобуса. Он протаранил припаркованную машину, чтобы выехать со двора, а затем совершил еще 5 ДТП.

После всего водитель, который вероятно был пьян, просто бросил свой микроавтобус и скрылся. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом пишут на сайте "Обозреватель".

Читайте также В Киеве за рулем разбитой Audi оказался водитель под наркотиками: видео

В конце своих "приключений" водитель врезался в забор и сбежал еле держась на ногах, об этом рассказали свидетели инцидента, пишут на "Киев Оперативный".

В Чабанах водитель микроавтобуса совершил ряд ДТП и скрылся: смотрите видео

В полиции сообщили, что правонарушитель побил около 6 автомобилей.



В комментариях пользователи фейсбука шутят по-злому: "Возможно делал крэш-тест". Другой пользователь подчеркнул, что первая машина была припаркована с нарушениями правил – не давала проезда. Возможно у водителя микроавтобуса не выдержали нервы и он начал мстить из-за неряшливого владельца легковушки.