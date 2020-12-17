Работники Служба безопасности прекратили работу группировки, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина. Ежемесячно злоумышленники изготавливали 10 килограммов наркотического вещества стоимостью в 2,5 миллиона гривен.

Правоохранители задержали по подозрению в преступной деятельности 5 жителей Черкасс, среди которых – бывший полицейский, сообщили в пресс-службе СБУ. Именно в квартире бывшего правоохранителя злоумышленники обустроили нарколабораторию.

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Противоправной деятельностью члены группировки занимались с начала 2020 года.

Как изготавливали наркотики в Черкассах

По данным следствия, злоумышленники заказывали сырье для производства наркотиков в сети, а сбывали товар через наркодилеров. По приблизительным подсчетам, масштабы нарколаборатории позволяли изготавливать 2,5 килограмма амфетамина и другие запрещенные вещества.



Правоохоранители задержали участников наркогруппировки в Черкассах / Фото пресс-службы СБУ

Во время обысков в квартирах злоумышленников изъяли более 1 кг амфетамина и еще 5 кило прекурсоров.

Также правоохранители нашли лабораторные приборы и другие доказательства преступной деятельности фигурантов.



Правоохоранители изъяли несколько килограммов наркотиков / Фото пресс-службы СБУ

По факту производства, изготовления и сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Вскоре следователи собираются сообщить задержанным о подозрении.



У злоумышленников изъяли кучу доказательств преступной деятельности / Фото пресс-службы СБУ