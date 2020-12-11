Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации заключил соглашение о закупке 45 смартфонов Samsung Galaxy S20 по среднерыночной цене. Закупка обойдется бюджету в 998 тысяч 980 гривен.

Договор о поставках флагманской версии смартфонов от Samsung опубликовали в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина. Для чего чиновникам понадобились такие телефоны, неизвестно.

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Приобрести недешевые гаджеты в департаменте планируют у ООО "Исток-Автозапчасть ".

Никогда не продавали смартфоны

Согласно данным YouControl, компания-победитель тендера за все годы победила в государственных тендерах на сумму в 10 миллионов 684 тысячи гривен. При этом абсолютное большинство их касалось торговли запчастями для авто.

Зарегистрировано общество в Харькове. А руководит им предприниматель Михаил Трошин.

Смартфоны с записью видео в 8К

Galaxy S20, которые пытаются приобрести столичные чиновники, нельзя назвать самыми дорогими смартфонами. Но и к дешевым они также не относятся. Работники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА будут ходить с телефонами на две сим-карты и со 128 гигабайтами памяти.

"Фишкой" смартфонов является крутая камера, которая поддерживает запись видео в формате 8К.

Стоимость каждого из 45 телефонов для столичного бюджета составит 18 тысяч 500 гривен. На рынке эти же модели можно найти по цене от 17 до 23 тысяч гривен.