В Киеве уже давно собираются реконструировать здание Киевпроект. Оно сейчас выглядит не очень красиво и неприятно выделяется на фоне великолепного исторического фасада. Архитекторы наконец решили исправить ситуацию и обновить вид и цель здания в котором спроектировали много знаковых сооружений столицы.

В здании и название будет новое и современное – KYЇVPROEKT City Space. Планом реновации предполагается даже обустройство апартаментов – по сути квартиры, которые вероятно будут продавать за огромные деньги, ведь это в самом центре Киева (проспект Богдана Хмельницкого, 16-22).

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В самом предприятии (ОАО "Киевпроект") это называют масштабной реновацией.

Как планируют обновить здание?

Сердцем здания станут лаборатории с коммерческой, социальной и образовательной функциями. Главная цель – создать полноценную экосистему, которая объединит визионеров из сфер архитектуры, дизайна, искусства, технологий и бизнеса.

Кроме этого, внутренний двор здания превратится в пространство, где смогут проводить время горожане, а на крыше появится публичный зимний сад.

Таким будет здание Киевпроекта / Иллюстрация kyivproekt.space

Разработчики концепции проекта рассказывают, что реновация будет решать задачи не только самого здания, но и окружающего района: пассажи объединят улицу Владимирскую с Пушкинской, а Богдана Хмельницкого – с Прорезной. К тому же под землей расположится большой паркинг, который поможет разгрузить окружающий район.

Новое здание Киевпроекта / Иллюстрация kyivproekt.space

Открыть комплекс планируют в 2023 году.

Кто стоит за реконструкцией?

Концепцию реновации разработали компании Perfect Group в партнерстве с Saga Development.

Последняя фирма принадлежит скандальном застройщику и бывшему чиновнику КГГА Андрею Вавришу – похоже он специализируется на подобных проектах – в 2020 году его компания таки построила жилой дом в историческом центре Киева под видом бизнес-центра. Речь идет о здании на улице Сагайдачного, 18. Разрешения ему на это не давали.

Perfect Group связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Исаенко считают человеком с орбиты одиозного Вадима Столара.

Кстати Исаенко один из инициаторов представления в Конституционный Суд относительно соответствия Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. Суд на основании этого обращения отменил ответственность за недостоверное декларирование и именно электронное декларирование.