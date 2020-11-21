В Киеве 21 ноября полиция усилила меры безопасности. В частности, в местах, где будут проходить мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы.

Что говорят в полиции

К охране порядка привлекут правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, взрывотехников и кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Перед началом праздничных мероприятий взрывотехники и кинологи проведут проверку.

Кроме того, правоохранители усилили охрану на центральных станциях метро. Все для того, чтобы не допустить конфликтов. Кстати, в полиции отметили, что при необходимости будут выборочно проверять людей.

Просим с пониманием отнестись к таким мероприятиям, ведь это проводится для безопасности граждан,

– говорится в сообщении полиции.