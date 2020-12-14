Сразу два важных документа поддержали для рассмотрения депутаты Киевского городского совета во время заседания 14 декабря. 93 политика решили проголосовать за дальнейшее принятие бюджета столицы и программы экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы.

Согласно документации, Киев в следующем году должен получить более чем на 2,5 миллиарда гривен больше денег, чем потратить, сообщили в пресс-службе КГГА. Запланированные доходы столицы будут достигать 59 миллиардов 171 миллион гривен. Расходы – 56 миллиардов 575 миллионов гривен.

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Больницы в 2021 году не будут финансироваться, поскольку, согласно медицинской реформе, деньги медучреждениям будет передавать Национальная служба здоровья.

Куда Киев будет тратить деньги в 2021 году

43% или 24 миллиарда от запланированного бюджета в столице планируют потратить на сферу образования. 8,8 миллиарда (15%) потратят на транспорт и дорожное хозяйство. Сфера здравоохранения получит 5,6 миллиарда.

9% от бюджета – 5 миллиардов – составят расходы Киева на социальную защиту. 3,2 миллиарда потратят на ЖКХ, 1,4 – на культуру и искусство и 1,2 миллиарда – на физическую культуру и спорт.

Шесть лет назад бюджет города составлял 18 миллиардов гривен, а долг столицы был 25 миллиардов. На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 увеличился почти до 60 миллиардов,

– подчеркнул Кличко.