Депутаты Киевсовета приняли к рассмотрению проект бюджета Киева на 2021 год
Сразу два важных документа поддержали для рассмотрения депутаты Киевского городского совета во время заседания 14 декабря. 93 политика решили проголосовать за дальнейшее принятие бюджета столицы и программы экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы.
Согласно документации, Киев в следующем году должен получить более чем на 2,5 миллиарда гривен больше денег, чем потратить, сообщили в пресс-службе КГГА. Запланированные доходы столицы будут достигать 59 миллиардов 171 миллион гривен. Расходы – 56 миллиардов 575 миллионов гривен.
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Больницы в 2021 году не будут финансироваться, поскольку, согласно медицинской реформе, деньги медучреждениям будет передавать Национальная служба здоровья.
Куда Киев будет тратить деньги в 2021 году
43% или 24 миллиарда от запланированного бюджета в столице планируют потратить на сферу образования. 8,8 миллиарда (15%) потратят на транспорт и дорожное хозяйство. Сфера здравоохранения получит 5,6 миллиарда.
9% от бюджета – 5 миллиардов – составят расходы Киева на социальную защиту. 3,2 миллиарда потратят на ЖКХ, 1,4 – на культуру и искусство и 1,2 миллиарда – на физическую культуру и спорт.
Шесть лет назад бюджет города составлял 18 миллиардов гривен, а долг столицы был 25 миллиардов. На сегодня задолженность столица полностью покрыла. А бюджет с 18 увеличился почти до 60 миллиардов,
– подчеркнул Кличко.
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