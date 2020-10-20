В Киеве 20 октября возможны изменения в работе метро. Все из-за матча Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и туринским "Ювентусом". Вероятно ограничат работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Перед матчем "Динамо" – "Ювентус", который начнется в 19:55, закроют на вход станцию "Олимпийская". Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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После матча планируют ограничить на вход станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Это делается из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

"Динамо" Киев сегодня, 20 октября, проведет первый за четыре года матч в Лиге чемпионов.

Фаворитом матча безусловно является итальянский гранд, хотя в составе "Ювентуса" не сыграет Криштиану Роналду, который остался в Турине. У звезды – коронавирус.

Впрочем, у команды киевского "Динамо" есть свой козырь – опытный тренер Мирча Луческу.