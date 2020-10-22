Подозреваемый в угоне элитной машины и совершении ужасной аварии под Козином Антон Желепа вскоре окажется в суде. Обвинители постараются сделать так, чтобы мужчина надолго сел за решетку.

Об окончании досудебного расследования громкого дела сообщили в полиции Киевской области. Обвинительный акт в ближайшее время передадут в суд.

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По данным следствия, экспертизы подтвердили, что Антон Желепа находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянений в момент столкновения элитного Mercedes с Hyundai.

Что известно о ДТП под Козином

12 июля на Столичном шоссе в Киеве нетрезвый водитель "немца" выехал на встречную полосу и на большой скорости влетел в легковой седан. От удара 48-летний водитель "японца", его 40-летняя жена и маленькая дочь погибли на месте. Впоследствии в карете "скорой" скончался 10-летний мальчик. Из большой семьи остался жить лишь 14-летний подросток, получивший легкие повреждения.

Подозреваемого Антона Желепу задержали на месте происшествия в неадекватном состоянии.

Признался в употреблении

Во время судебных заседаний по избранию меры пресечения задержанный признавался в том, что даже не помнит событий поездки на чужой машине. Он также рассказывал о том, что был под значительной дозой алкоголя и наркотиками. Все время досудебного расследования он находился под стражей без возможности выйти под залог.

Не первые нарушения

Прокуроры и правоохранители отмечали, что Желепа неоднократно садился за руль нетрезвым, а также имел многочисленные проблемы с законом:

7 раз его ловили за вождение в состоянии опьянения;

3 раза полицейские составляли протоколы по домашнему насилию;

совершал нападение на правоохранителя;

имеет судимость за смертельное ДТП и легкие телесные повреждения.

В полиции говорят, что с таким "послужным списком" и всеми имеющимися доказательствами вины Желепи в ДТП под Козином, правонарушителя нужно привлечь до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.