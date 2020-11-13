В Киеве водитель Uber 13 ноября по неизвестным причинам врезался в остановку. Автомобиль из левой полосы резко начал ехать направо. В результате ДТП погибли 2 человека.

В сети появилось видео момента столкновения Uber на Окружной утром 13 ноября. Ролик разместили в телеграм-канале столичной патрульной мполиции.

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На кадрах видно как автомобиль двигался по левой полосе и вдруг повернул направо, хотя в других рядах были машины. Такси сбило 4 человека.

Это произошло возле остановки "Академгородок". В результате столкновения погибли 2 человека, еще 2 получили травмы. Об этом 24 каналу рассказали в патрульной полиции Киева.

По данным телеграмм-канала Dtp.kiev, одного человека зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его с помощью спецсредств.

В Киеве таксист Uber влетел в киоск на остановке: смотрите видео Патрульной полиции (18+)