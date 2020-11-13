Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что таксист Uber, который 13 ноября врезался в остановку, просто заснул за рулем. В ДТП погибли 2 человека.

По словам чиновника, водитель потерял управление из-за того, что был очень уставшим. Об этом Антон Геращенко рассказал в эфире 24 канала.

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Он также добавил, что в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси.

Документ должен устанавливать нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.

Заместитель министра обвиняет в ДТП переутомление и жажду денег / Фото Киев24

Водитель Uber заснул за рулем / Фото Киев 24

Смертельное ДТП в Киеве: что известно

автомобиль с левой полосы резко начал ехать вправо;

он сбил 4 человек – двое женщины погибли;

41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в машине "скорой"

это произошло возле остановки "Академгородок" на Кольцевой;

по данным телеграм-канала Dtp.kiev, одного человека зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его с помощью спецсредств;

таксист уже ехал сдавать машину.

драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения;

полиция задержала таксиста-виновника ДТП.

Таксист-виновник смертельного ДТП задержан: смотрите видео

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