Водитель уснул: Геращенко объяснил причины смертельного ДТП в Киеве
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что таксист Uber, который 13 ноября врезался в остановку, просто заснул за рулем. В ДТП погибли 2 человека.
По словам чиновника, водитель потерял управление из-за того, что был очень уставшим. Об этом Антон Геращенко рассказал в эфире 24 канала.
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Он также добавил, что в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси.
Документ должен устанавливать нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.
Заместитель министра обвиняет в ДТП переутомление и жажду денег / Фото Киев24
Водитель Uber заснул за рулем / Фото Киев 24
Смертельное ДТП в Киеве: что известно
- автомобиль с левой полосы резко начал ехать вправо;
- он сбил 4 человек – двое женщины погибли;
- 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в машине "скорой"
- это произошло возле остановки "Академгородок" на Кольцевой;
- по данным телеграм-канала Dtp.kiev, одного человека зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его с помощью спецсредств;
- таксист уже ехал сдавать машину.
- драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения;
- полиция задержала таксиста-виновника ДТП.
Таксист-виновник смертельного ДТП задержан: смотрите видео
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