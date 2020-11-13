В Киеве 13 ноября произошло ужасное ДТП – таксист Uber въехал в остановку и сбил 4 человек. Двое из пострадавших скончались. В соцсетях опубликовали видео с якобы его страницы в Инстаграм – парень показывал как он быстро ездит и нарушает правила.

"Остановись, пока остановка не станет последней" – пишет он под одним из своих постов. Видео выложили в сообществе "Киев Оперативный".

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За дьявольским стечением обстоятельств "остановка" действительно стала последней – для 2 человек на ней закончилась жизнь. Еще двое получили травмы. И для самого водителя Uber это была последняя поездка.

На кадрах, которые слили в "Киев Оперативный", видно, что водитель любил пересекать полосы на большой скорости – так, как это было 13 ноября, когда произошла эта ужасная трагедия.

Водитель Uber, сбивший 4 человек в Киеве, кичился нарушениями ПДД: смотрите видео

Смертельное ДТП в Киеве: что известно:

машина с левой полосы резко начала ехать вправо;

она сбила 4 человека – 2 женщины погибли;

41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой"

это произошло возле остановки "Академгородок" на Кольцевой;

по данным телеграмм-канала Dtp.kiev, одного мужчину зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его щипцами;

таксист уже ехал сдавать машину;

драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения;

полиция задержала таксиста-виновника ДТП.

Таксист-виновник смертельного ДТП задержан: смотрите видео

В Киеве таксист Uber влетел в киоск на остановке: смотрите видео Патрульной полиции (18+)​