Пока остановка не будет последней: водитель Uber, сбивший 4 человек в Киеве, кичился нарушениями
В Киеве 13 ноября произошло ужасное ДТП – таксист Uber въехал в остановку и сбил 4 человек. Двое из пострадавших скончались. В соцсетях опубликовали видео с якобы его страницы в Инстаграм – парень показывал как он быстро ездит и нарушает правила.
"Остановись, пока остановка не станет последней" – пишет он под одним из своих постов. Видео выложили в сообществе "Киев Оперативный".
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За дьявольским стечением обстоятельств "остановка" действительно стала последней – для 2 человек на ней закончилась жизнь. Еще двое получили травмы. И для самого водителя Uber это была последняя поездка.
На кадрах, которые слили в "Киев Оперативный", видно, что водитель любил пересекать полосы на большой скорости – так, как это было 13 ноября, когда произошла эта ужасная трагедия.
Водитель Uber, сбивший 4 человек в Киеве, кичился нарушениями ПДД: смотрите видео
Смертельное ДТП в Киеве: что известно:
- машина с левой полосы резко начала ехать вправо;
- она сбила 4 человека – 2 женщины погибли;
- 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой"
- это произошло возле остановки "Академгородок" на Кольцевой;
- по данным телеграмм-канала Dtp.kiev, одного мужчину зажало между автомобилем и киоском. Правоохранители вытащили его щипцами;
- таксист уже ехал сдавать машину;
- драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не находился в состоянии алкогольного опьянения;
- полиция задержала таксиста-виновника ДТП.
Таксист-виновник смертельного ДТП задержан: смотрите видео
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