В Киеве случилась авария на бульваре Леси Украинки вечером 11 октября – автомобиль Audi "разбросал" запчасти по всей дороге. Свидетели говорят, что к ДТП привела "игра в шашки" – уличные гонки нескольких машин.

11 октября примерно в 23:30 в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло серьезное ДТП, об этом рассказал " Киев Оперативный ".

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В сообществе привели слова свидетелей: мол, авария произошла из-за гонки на дороге – так называемой "игры в шашки".

Участие в гонке якобы брал автомобиль Audi и другой, пока не установленный. Эту информацию, как и все обстоятельства ДТП, будут изучать правоохранители.

Сведений о пострадавших нет, но автомобиль пострадал существенно – его запчасти разлетелись на многие десятки метров вокруг.

ДТП в Киеве на бульваре Леси Украинки 11 октября: видео (18+, присутствует брань)