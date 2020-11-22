В Киеве 22 ноября на проспекте Лобановского произошло ужасное ДТП. Водитель Chevrolet потерял сознание и не справился с управлением. Его авто на скорости пролетело через встречную полосу и снесло остановку общественного транспорта.

После аварии авто загорелось. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев Оперативный".

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Детали ДТП на проспекте Лобановского

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и влетел в остановку общественного транспорта. К счастью, на ней не было людей, поэтому в результате ДТП никто, кроме водителя, не пострадал.

Другие водители сразу бросились к водителю, который был в бессознательном состоянии, вытащили его из авто, оказали первую помощь и передали врачам скорой,

– отметили очевидцы происшествия.

Известно, что сразу после аварии под капотом автомобиля вспыхнул пожар, однако другие водители смогли самостоятельно его ликвидировать.

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