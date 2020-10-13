Памятник легендарной женщине, которая была одной из основательниц профсоюза "Солидарность", был открыт в Киеве 12 октября. Президент Польши Анджей Дуда считает, что бюст символизирует братство между украинцами и поляками.

Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину лично открыл памятник Анне Валентинович. Об этом сообщает его канцелярия.

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Бюст установили возле польского посольства в Киеве на улице Ярославов Вал, 12. Это исторический центр Киева.

Историческая справка:



Кто такая Анна Валентинович?

Анна Валентинович родилась в 1929 году в селе Сенное, которое находилось в Ровенской области. Этническая украинка. Но тогда эта территория была в составе Польши. В девичестве ее звали — Анна Любчик. В 1943 году уехала в Варшаву вместе с семьей, в которой работала служанкой, а впоследствии переехала в Гданьск. Там Валентинович работала сварщицей на Корабельной в течение тридцати лет.



За пять месяцев до пенсии ее уволили с работы. Вскоре после Валентинович с работы уволили и другого работника верфи – Леха Валенсу. Это стало поводом к началу забастовки, во время которой возник независимый профсоюз "Солидарность". Первым пунктом требований забастовщиков было восстановление Валентинович на работе.



Профсоюз впоследствии перерос в широкое общественно-политическое движение и внес значительный вклад в борьбу польского народа с коммунистическим режимом, а Лех Валенса стал президентом Польши.

Анна Валентинович погибла в 2010 году в смоленской авиакатастрофе вместе с президентом Лехом Качинским. Ей было 80 лет.

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В Польше уверены, что авиакатастрофа была инспирирована российскими спецслужбами.

Анна Валентинович / Фото wikimedia.org

Анджей Дуда впервые прибыл с трехдневным визитом в Украину после переизбрания на пост президента Польши. Он посетил Быковнянские могилы, где похоронены поляки – жертвы сталинских политических репрессий, и провел встречу с Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Денисом Шмигалем.