В Киеве вандалы разбили украшенные новогодние елки в нескольких парках. Неизвестные повредили игрушки на деревьях и декорации рядом с ними.

Инцидент в парке "Интернациональный"

Там с елки сорвали игрушки и гирлянды. Об этом сообщает Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района.

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Последствия вандализма обнаружили утром 24 декабря. Заметили это сотрудники парка. По их словам, неизвестные уничтожили забор, а также сорвали провода гирлянд, сломали ветви и разбили новогодние украшения.

Вандализм в парке "Совки"

На днях злоумышленники также повредили гирлянду на инсталляции елки на центральной площади.

Коммунальщики обещают восстановить поврежденные елки.

Украшая парки накануне Нового года, мы надеемся, что они будут создавать праздничное настроение. Мы все починим, елки и дальше будут сиять праздничными огнями,

– говорят в коммунальном предприятии.

Однако просят людей не совершать подобных действий и с уважением относиться к новогодним локациям.

Обратите внимание! С целью не допустить самовольную вырубку хвойных деревьев в Карпатах работают специальные бригады. Лесная охрана проводит рейды по выявлению незаконных рубок новогодних елок.

Уничтоженные елки в Киеве: Фото коммунального предприятия