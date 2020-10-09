На факультете информатики Национального педагогического университета имени Драгоманова в Киеве ввели карантин. Все из-за вспышки коронавируса накануне.

О каратине сообщили в решении руководства факультета, информирует "РБК-Украина".

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Ученый совет решил, что карантин пока продлится с 12 до 21 октября. Обучение будет проходить согласно расписанию, однако в дистанционном режиме.

Пока не известно, сколько именно студентов заболели коронавирусом.

К слову, накануне студентов КНУ имени Тараса Шевченко тоже отправили на карантин, который продлится с 8 по 23 октября. Кроме того, в Киеве на дистанционное обучение перевели 5 школ. Всего в столице COVID-19 обнаружили у 454 школьников и 349 учителей.

Обратите внимание! За сутки 8 октября в Киеве коронавирус обнаружили у 537 человек. Всего с начала пандемии в столице заболели 26 463 человека, среди них более 9 тысяч пациентов уже выздоровели, однако 463 человека умерли.