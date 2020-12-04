На улице Грушевского возле Верховной Рады утром 4 декабря продолжилась бессрочная акция протеста ФЛП, которые недовольны решениями властей по внедрению обязательных кассовых аппаратов. Предпринимателей не устроил закон Зеленского, который недавно приняли нардепы.

О перекрытии движения от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезда на Институтскую улицу сообщили в КГГА. Как и ранее, участники акции под названием "SaveФОП" выступают против фискализации бизнеса и карантинных ограничений.

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Митингующие считают, что нардепы должны отменить свои же решения о необходимости использования кассовых аппаратов.

Столкновения с полицией

Охранять покой парламентариев от протестующих как всегда согнали огромное количество бойцов Нацгвардии и полиции. Отреагировали проявлением силы правоохранители на то, что митингующие якобы досаждали "нардепу".

Так, представители ФЛП приняли за депутата случайного прохожего и начали упрекать его за деятельность. Нацгвардейцы довольно жестко оттолкнули всех протестующих от мужчины.

При этом в нескольких метрах от места столкновений находилась группа нардепов от "Слуги народа", но к ним никто из предпринимателей не подходил.

Поход к президенту

Около 12:00 часть митингующих отправилась в здание Офиса Президента требовать встречи с Владимиром Зеленским. Часть протестующих осталась блокировать проезд по улице Грушевского.

Смотрите видео с места протестов под Верховной Радой: