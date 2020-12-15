После двух столкновений с полицией организаторы акции протеста призвали всех присутствующих отказаться от ночной акции с палатками. Вечером 15 декабря ФЛП собрали палатки и начали понемногу расходиться.

Через несколько минут после объявления о том, что ради сохранения здоровья протестующих стоит разобрать палаточный городок, движение по Крещатику было разблокировано, сообщает 24 канал. Сейчас людей на Майдане Независимости становится все меньше.

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Выполнений собственных требований властью предприниматели не добились.

Протест заканчивается

Организаторы протестов ФЛП перед объявлением об окончании сегодняшней акции подчеркнули, что палатки надо собрать ради того, чтобы полицейские не шли на штурм.

Мы не хотим, чтобы страдали мирные люди. Здесь собрались простые люди, которые отстаивают свое право на труд,

– отметил со сцены лидер акции Дмитрий Доротич.

Сама же акция протеста еще не закончилась. Некоторые предприниматели хотят остаться на Майдане.

Поубавилось на месте акции и правоохранителей.

Смотрите видео вечерней акции протеста ФЛП на Майдане: