После применения слезоточивого газа, избиения дубинками и столкновений протестующих представителей бизнеса с полицейскими, ФЛП все же обустроили своеобразный палаточный городок.

Сейчас ситуация на Майдане Независимости достаточно спокойная, сообщает 24 канал. ФЛПы готовятся к ночевке в палатках, а копы никаких активных действий не предпринимают.

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Как и раньше, протестующие находятся в окружении бойцов Нацгвардии и полиции.

Право на палатки

Судя по всему, после достаточно жесткого сопротивления людей, копы могут не прибегать к новым попыткам снести палатки и помешать людям ночевать на Майдане.



Предприниматели в схватке получили право на установку палаток / Фото " РБК-Украина"

Чего хотят ФЛП

Предприниматели, которые в очередной раз вышли в центр Киева, требуют отмены локдауна и карантина, а также отказа властей от усиления контроля над их работой.



Предприниматели ночевать на Майдане / Фото РБК-Украина"

После того, как Верховная Рада приняли закон, который откладывает введение кассовых аппаратов для всех категорий ФЛП до 1 января 2022 года, митингующие решили продолжать протесты.

Они требуют отменить введение кассовых аппаратов, провести реформы Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, а также ввести мораторий на проверки микробизнеса до завершения нововведений.



На Майдане обустраивают палаточный городок / Фото РБК-Украина"