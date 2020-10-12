В Украине COVID-19 по меньшей мере болеют почти 2 тысячи учеников и около 3 тысяч педагогов и других работников школы. Также на самоизоляции находятся более 85 тысяч учеников и 7 тысяч работников учреждений.

Об этом 7 октября сообщило Министерство образования и науки, передает издание "РБК-Украина".

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Где зарегистрировано больше всего учеников, страдающих COVID-19:

в Киеве – 410 больных школьников;

в Киевской области – 152 школьника;

в Ровненской области – 148 школьников;

в Одесской области – 100 школьников.

Кроме того, самое большое количество больных учителей и других работников школ обнаружено в Ровненской области (318), в Киеве (302), в Тернопольской области (200), в Хмельницкой области (176), в Киевской области (169), в Черкасской области ( 168), в Одесской области (159), в Черниговской области (137).

Также на самоизоляции находятся ученики более 3,5 тысячи классов, а в 334 школах обучение организовано в дистанционном формате. В частности, в Ровненской области – в 50 школах, в Киевской – в 30, в Херсонской – в 30, в Хмельницкой – в 28, в Черновицкой – в 26.

К слову, в МОН приняло решение о том, что осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Так, уже 12 октября Минобразования направит рекомендательное письмо во все школы (независимо от цвета карантинной зоны). Документ будет предусматривать установление каникул с 15 по 30 октября включительно.



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