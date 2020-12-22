В Киеве закрыли 50 несанкционированных пунктов по продаже елок. В то же время в КГГА советуют покупать праздничные деревья в специально предназначенных местах.

О демонтаже незаконных точек сообщил заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко. Он пишет, что продавцы засоряют столицу.

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Пока одни предприниматели работают в правовом поле, другие обходят закон и своими действиями засоряют Киев,

- подчеркивает Ткаченко.

Ранее на сайте КГГА появился список согласованных властями точек продажи елок.

Призываем киевлян покупать елки только на официальных ярмарках. Поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, что негативно влияет на экологическую ситуацию,

- говорится в сообщении КГГА.

Точки есть в каждом районе. Они будут работать до 30 декабря. Со списком можно познакомиться здесь.